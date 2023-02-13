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Происшествия

На Севере в Пензе иномарка залетела под ковш снегоуборщика

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В понедельник, 13 февраля, на улице Островной в микрорайоне Север столкнулись легковой автомобиль и спецтехника. Последствия аварии попали на видео.

Кадры появились в группе пензенских автомобилистов социальной сети «ВКонтакте». Авария произошла на участке рядом с выездом на трассу М-5.

Водитель иномарки не справился с управлением и въехал в снегоуборщик. Ковшом техники разворотило переднюю часть легковушки.

Автор видео отметил, что оно сделано в 9:15.

В отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по области сетевому изданию «ПензаИнформ» сообщили, что в аварии никто не пострадал.

1 декабря похожее ДТП случилось на трассе М-5 в Бессоновском районе. «Лада-Гранта» под управлением 39-летнего мужчины врезалась в грузовую спецмашину. Водителя и его 32-летнюю пассажирку доставили в больницу.

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Источник — видео vk.com/sova_penza
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