На Севере в Пензе иномарка залетела под ковш снегоуборщика

В понедельник, 13 февраля, на улице Островной в микрорайоне Север столкнулись легковой автомобиль и спецтехника. Последствия аварии попали на видео.
Кадры появились в группе пензенских автомобилистов социальной сети «ВКонтакте». Авария произошла на участке рядом с выездом на трассу М-5.
Водитель иномарки не справился с управлением и въехал в снегоуборщик. Ковшом техники разворотило переднюю часть легковушки.
Автор видео отметил, что оно сделано в 9:15.
В отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по области сетевому изданию «ПензаИнформ» сообщили, что в аварии никто не пострадал.
1 декабря похожее ДТП случилось на трассе М-5 в Бессоновском районе. «Лада-Гранта» под управлением 39-летнего мужчины врезалась в грузовую спецмашину. Водителя и его 32-летнюю пассажирку доставили в больницу.
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