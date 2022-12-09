В Пензенской области за утро в авариях погибли два человека

09.12.2022 | 14:34

В Госавтоинспекции редакции портала PenzaInform.ru сообщили подробности смертельной аварии в Белинском районе, о которой рассказали в соцсетях очевидцы.

По предварительным данным в 8:50 на 184-м километре автодороги Тамбов - Пенза произошло столкновение трех грузовых автомобилей: «Газель», DAF и MAN.

За рулем отечественного автомобиля находился 22-летний молодой человек. DAF с полуприцепом вел 57-летний мужчина, фурой MAN управлял 55-летний шофер.

В аварии погиб водитель «Газели».

В отделении пропаганды рассказали, что чуть позже в регионе случилось еще одно трагическое ДТП.

В 11:15 в Нижнеломовском районе на 536-м километре автотрассы М5 «Урал» столкнулись «Лада-Гранта», которой управлял 67-летний мужчина, и Volvo с 49-летним дальнобойщиком.

Водитель «Гранты» скончался на месте аварии.

«На местах происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, которые выясняют все обстоятельства произошедшего», - добавили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.