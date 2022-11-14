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Происшествия

Вылетели в траншею: обнародованы подробности двух ДТП под Пензой

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В понедельник, 14 ноября, появились подробности двух ДТП, которые случились на 218-м километре трассы Тамбов - Пенза в Каменском районе, где проходит ремонт.

Обе аварии произошли 11-го числа. Комментарии и фото последствий обнародованы на странице ОГИБДД ОМВД России по Каменскому району в соцсети «ВКонтакте».

По предварительным данным, в 2:45 59-летний водитель Ford Focus, двигаясь со стороны Каменки в областной центр, превысил скорость, врезался в пластиковый отбойник и вылетел в выкопанный ров. Автомобиль опрокинулся. Водитель от полученных травм скончался на месте, его 39-летний пассажир пострадал.

Второе ДТП на данном участке случилось приблизительно через сорок минут. Участником стал 36-летний автомобилист за рулем Toyota Avensis. Он ехал из поселка Шаровка Белинского района в Пензу, не выбрал безопасную скорость, также наехал на пластиковый отбойник и оказался в траншее.

Иномарка опрокинулась, водитель получил травмы.

Сейчас по фактам ДТП проводят проверку.

Ранее об опасном участке на трассе Тамбов - Пенза, где ведется ремонт, в соцсетях предупреждали автомобилисты. Они сообщили о нескольких машинах, вылетевших в траншею за короткий срок.

«Смотреть внимательнее надо. А то несутся со скоростью 100 000 км в час», «Знаки стоят нормально, но стоят они там с августа месяца, поэтому многие думают, что ремонт еще не начался», «Каждый раз одно и то же. Как ремонт водопропускной трубы с объездом, так машина улетает. Там ограждение, знаки и огромная мигающая стрелка, показывающая направление объезда. Насколько нужно не смотреть на дорогу?» - высказались водители.

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Источник — фото vk.com/id614947880
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