Пожарные ликвидировали открытое горение в ТЦ на ул. Суворова

04.11.2022 | 10:13

В МЧС прокомментировали пожар, случившийся на улице Суворова утром в пятницу, 4 ноября. Сигнал о нем поступил дежурному в 9:34.

«Возгорание произошло в торговом павильоне на площади 200 кв. м торгового центра общей площадью 12 000 кв. м. Посетители и персонал эвакуированы», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

По предварительным данным, пострадавших нет, открытое горение уже ликвидировано.

«Пожарно-спасательные подразделения в кратчайшие сроки прибыли к месту пожара, грамотно определили решающее направление тушения, не допустили распространения огня и ликвидировали пожар», - добавили в пресс-службе управления, уточнив, что привлекались 43 человека личного состава и 11 единиц техники.

Ранее сообщалось, что центр города заволокло дымом, перекрыты две улицы - Суворова и Бакунина.