В Иссинском районе водитель насмерть сбил пешехода и скрылся

31.10.2022 | 11:58

Вечером в субботу, 29 октября, в Иссинском районе случилась смертельная авария с участием пешехода.

По предварительным данным, в 21:00 на 4-м километре дороги Булычево - Знаменская Пестровка водитель неустановленного автомобиля сбил 51-летнего мужчину и скрылся с места аварии.

Полученные пострадавшим телесные повреждения оказались несовместимы с жизнью.

Сейчас правоохранители проводят проверку по факту ДТП, устанавливают личность водителя и все обстоятельства аварии, пояснили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Аналогичная авария произошла 23 октября в Пензенском районе. В 21:52 на 80-м километре дороги Пенза - Шемышейка - Лопатино 25-летний мужчина на Chevrolet Cruze сбил 40-летнего пешехода, который скончался от травм на месте. В этом случае скрываться водитель не стал.