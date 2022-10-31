В Городищенском районе в ночном ДТП погиб молодой водитель

В Городищенском районе ночное дорожно-транспортное происшествие унесло человеческую жизнь.
Предварительно установлено, что 28 октября в 23:40 на 1-м километре трассы Городище - Шемышейка 29-летний водитель автомобиля Saab не справился с управлением, из-за чего машина вылетела в кювет, врезалась в световую опору и опрокинулась.
От полученных травм молодой мужчина погиб на месте.
«По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося ДТП», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.
25 октября в Городищенском районе столкнулись три автомобиля: «Нива», фура Scania с полуприцепом и «Лада-Веста»: один человек погиб, двое получили травмы.
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