В Городищенском районе в ночном ДТП погиб молодой водитель

31.10.2022 | 11:36

В Городищенском районе ночное дорожно-транспортное происшествие унесло человеческую жизнь.

Предварительно установлено, что 28 октября в 23:40 на 1-м километре трассы Городище - Шемышейка 29-летний водитель автомобиля Saab не справился с управлением, из-за чего машина вылетела в кювет, врезалась в световую опору и опрокинулась.

От полученных травм молодой мужчина погиб на месте.

«По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося ДТП», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

25 октября в Городищенском районе столкнулись три автомобиля: «Нива», фура Scania с полуприцепом и «Лада-Веста»: один человек погиб, двое получили травмы.