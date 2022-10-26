В ДТП в Городищенском районе один человек погиб, двое получили травмы

26.10.2022 | 10:44

В ГИБДД прокомментировали аварию, которая произошла вечером во вторник, 25 октября, в Городищенском районе.

По предварительным данным, ДТП случилось около 17:30 на 710-м километре трассы М5. Там столкнулись три автомобиля: «Нива», которой управлял 33-летний водитель, фура Scania с полуприцепом с 46-летним мужчиной за рулем и «Лада-Веста» - с 62-летним.

Последствия аварии попали на видео. Его опубликовали в группе пензенских автомобилистов в социальной сети «ВКонтакте».

Обе легковушки от удара сильно покорежило. В кадр попало и накрытое тело погибшего в столкновении.

Как сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области, авария унесла жизнь водителя «Весты». Травмы получили водитель и 60-летний пассажир «Нивы». Медики госпитализировали их.

По факту случившегося проводится проверка.