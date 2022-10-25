В Пензе на «пьяной дороге» ВАЗ-2104 насмерть сбил пешехода

25.10.2022 | 15:00

Утром во вторник, 25 октября, в Пензе, на улице Строителей, известной как «пьяная дорога», произошло ДТП, унесшее жизнь человека.

Фотография с места случившегося появились в группе автомобилистов в соцсети «ВКонтакте». На ней запечатлен человек в камуфляжной форме, лежащий посредине проезжей части, а на обочине автомобиль «Жигули» с разбитым лобовым стеклом и наполовину оторвавшимся госномером.

Автор указал, что сбитый пешеход «тяжело дышал и не двигался до приезда скорой, скорая забрала живого». Однако, к сожалению, исход аварии оказался трагическим.

По предварительным данным, в 7:50 у дома № 1Б на улице Строителей 47-летний водитель ВАЗ-2104 наехал на 70-летнего пешехода.

«Пожилой мужчина скончался. По данному факту проводится проверка», - сообщили порталу «ПензаИнформ» в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Еще одно смертельное ДТП произошло в Пензе накануне поздно вечером: на улице Ижевской 37-летняя автолюбительница на «Ладе-Гранте» слетела в кювет и врезалась в дерево. Женщина погибла.