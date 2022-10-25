Происшествия

В Пензе на «пьяной дороге» ВАЗ-2104 насмерть сбил пешехода

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Утром во вторник, 25 октября, в Пензе, на улице Строителей, известной как «пьяная дорога», произошло ДТП, унесшее жизнь человека.

Фотография с места случившегося появились в группе автомобилистов в соцсети «ВКонтакте». На ней запечатлен человек в камуфляжной форме, лежащий посредине проезжей части, а на обочине автомобиль «Жигули» с разбитым лобовым стеклом и наполовину оторвавшимся госномером.

Автор указал, что сбитый пешеход «тяжело дышал и не двигался до приезда скорой, скорая забрала живого». Однако, к сожалению, исход аварии оказался трагическим.

По предварительным данным, в 7:50 у дома № 1Б на улице Строителей 47-летний водитель ВАЗ-2104 наехал на 70-летнего пешехода.

«Пожилой мужчина скончался. По данному факту проводится проверка», - сообщили порталу «ПензаИнформ» в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Еще одно смертельное ДТП произошло в Пензе накануне поздно вечером: на улице Ижевской 37-летняя автолюбительница на «Ладе-Гранте» слетела в кювет и врезалась в дерево. Женщина погибла.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото vk.com/sova_penza
0
0
0


Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте