В Пензенской области пропала женщина в зеленом халате

В области ушла из дома и не вернулась 75-летняя женщина. Валентина Павловна Кузьмина (Паньженская, Новоженова) из села Урлейка Пензенского района пропала 23 октября, в ночь на 24-е информацию о ее розысках обнародовали волонтеры.
Рост женщины 154 см, телосложение среднее, волосы русые с проседью, стрижка короткая. Она одета в зеленую кофту, халат с крупными зелеными цветами, черно-красные гамаши и фиолетовые теплые носки.
«Если у вас есть сведения, которые могут посодействовать поиску, позвоните на горячую линию 8 (800) 700-54-52 (звонок бесплатный). Распространение ориентировки приветствуется!» - обратились к жителям региона добровольцы отряда «Лиза Алерт».
Также сообщить о возможном месте нахождения Валентины Кузьминой можно по телефону 112.
Кроме того, в Пензенской области продолжает числиться пропавшим 66-летний Евгений Александрович Дранков. Он уехал из села Вертуновка Бековского района 22 сентября, однако информацию о розыске опубликовали лишь в ночь на 7 октября.
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