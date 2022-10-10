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Происшествия

На улице Воронова в Пензе маршрутка столкнулась с иномаркой

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В понедельник, 10 октября, в Пензе на улице Воронова случилось ДТП с участием общественного транспорта.

По словам очевидцев, около 8:00 столкнулись маршрутное такси № 39 и легковой автомобиль.

Судя по кадрам, размещенным в группе пензенских автомобилистов соцсети «ВКонтакте», удар пришелся в переднюю часть легковушки, у маршрутки повреждено правое крыло.

В отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по области сетевому изданию «ПензаИнформ» сообщили, что информации о ДТП в дежурную часть не поступало. Вероятно, при столкновении никто не пострадал.

27 сентября на улице Нейтральной, в районе автозаправки на повороте в сторону ГПЗ, столкнулись маршрутка Ford с 39-летним шофером и «Лада-Гранта», которой управлял 22-летний водитель.

На кадрах с места аварии видно, что автомобили ехали навстречу друг другу на зеленый сигнал светофора. На перекрестке водитель легковушки решил повернуть налево, не пропустив маршрутку. В итоге он и его пассажир получили травмы.

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Источник — фото vk.com/sova_penza
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