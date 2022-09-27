Происшествия

Момент ДТП с маршруткой на улице Нейтральной попал на камеру

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Во вторник, 27 сентября, на Нейтральной улице в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие, момент которого попал на камеру.

Предварительно установлено, что в 10:40 напротив дома № 104Б (в районе автозаправки на повороте в сторону ГПЗ) столкнулись микроавтобус марки Ford с 39-летним шофером и «Лада-Гранта», которой управлял 22-летний водитель.

На кадрах с места аварии видно, что автомобили ехали навстречу друг другу на зеленый сигнал светофора. На перекрестке водитель легковушки решил повернуть налево, не пропустив маршрутку.

В итоге молодой человек и его ровесник-пассажир получили травмы. Первого бригада медиков осмотрела и отпустила, второго доставили в больницу.

«По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Источник фото «Чат водителей Пензы», viber.com.

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Источник — видео vk.com/sova_penza
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