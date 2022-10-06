Колодец на Западной Поляне стал проблемой для водителей

06.10.2022 | 21:11

Пешеходы на Западной Поляне лишились части зебры, а водителям досталась проблема в виде затрудненного поворота налево. На Ленинградской, близ перекрестка с улицей Мира, образовался провал.

«Там уже асфальт опустился низко. Авария будет хорошая. А кто в этом виноват?» - отметил прохожий.

Верхняя часть колодца вместе с крышкой просела довольно глубоко. Под слоем асфальта - пустота.

Николай Низовец живет в районе Западной Поляны, часто ходит по улицам Мира и Ленинградской и не раз видел провалы на этом перекрестке.

«Надо под низ асфальта гранитную щебенку, а они - известковую. Она размокла и превратилась в песок! Все тяп-ляп делают, а надо делать один раз капитально», - предложил житель Пензы.

Доставать горловину колодца вместе с крышкой из провала будут рабочие Горводоканала. В ресурсоснабжающей компании сообщили, что ремонт возможен по мере освобождения бригад с других аварийных объектов.