Происшествия

Колодец на Западной Поляне стал проблемой для водителей

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Пешеходы на Западной Поляне лишились части зебры, а водителям досталась проблема в виде затрудненного поворота налево. На Ленинградской, близ перекрестка с улицей Мира, образовался провал.

«Там уже асфальт опустился низко. Авария будет хорошая. А кто в этом виноват?» - отметил прохожий.

Верхняя часть колодца вместе с крышкой просела довольно глубоко. Под слоем асфальта - пустота.

Николай Низовец живет в районе Западной Поляны, часто ходит по улицам Мира и Ленинградской и не раз видел провалы на этом перекрестке.

«Надо под низ асфальта гранитную щебенку, а они - известковую. Она размокла и превратилась в песок! Все тяп-ляп делают, а надо делать один раз капитально», - предложил житель Пензы.

Доставать горловину колодца вместе с крышкой из провала будут рабочие Горводоканала. В ресурсоснабжающей компании сообщили, что ремонт возможен по мере освобождения бригад с других аварийных объектов.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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