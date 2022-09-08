Происшествия

Mercedes разорвало на две части после ДТП на улице Луначарского

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru

Вечером в среду, 7 сентября, на улице Луначарского в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие. Об аварии сообщил очевидец ее последствий Дмитрий.

Около 21:30 напротив дома № 30 столкнулись Mercedes (купе) и машина инкассации. Иномарку от удара разорвало на две части: первая (передняя) осталась на дороге, вторую (заднюю) отнесло на несколько метров, так что она врезалась в ВАЗ. Более мелкие детали разлетелись в разные стороны.

Служебный автомобиль также получил серьезные механические повреждения.

«По словам водителя инкассаторов, Mercedes вылетел им навстречу», - рассказал Дмитрий, уточнив, что оба водителя живы, «на ногах ходят».

Судя по опубликованным кадрам, на место аварии приезжали медики. Более подробная информация о ДТП уточняется.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото и видео Дмитрия, invite.viber.com
0
0
0
 
Гость||

Спайс или алкоголь однозначно


Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте