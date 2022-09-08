Mercedes разорвало на две части после ДТП на улице Луначарского

08.09.2022 | 08:11

Вечером в среду, 7 сентября, на улице Луначарского в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие. Об аварии сообщил очевидец ее последствий Дмитрий.

Около 21:30 напротив дома № 30 столкнулись Mercedes (купе) и машина инкассации. Иномарку от удара разорвало на две части: первая (передняя) осталась на дороге, вторую (заднюю) отнесло на несколько метров, так что она врезалась в ВАЗ. Более мелкие детали разлетелись в разные стороны.

Служебный автомобиль также получил серьезные механические повреждения.

«По словам водителя инкассаторов, Mercedes вылетел им навстречу», - рассказал Дмитрий, уточнив, что оба водителя живы, «на ногах ходят».

Судя по опубликованным кадрам, на место аварии приезжали медики. Более подробная информация о ДТП уточняется.