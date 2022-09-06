Происшествия

В центре Пензы дорожный каток съехал с платформы и опрокинулся

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Вечером в понедельник, 5 сентября, на улице Кирова в Пензе, после ее пересечения с Кураева, случилось нестандартное дорожно-транспортное происшествие.

«Упал каток с прицепа. Непонятно, то ли он в повороте упал, то ли просто на подъеме съехал, но грохот был несильный», - рассказал очевидец аварии.

Судя по снимку с места ДТП, каток для укладки асфальта опрокинулся набок. Это случилось на правой полосе дороги в направлении улицы Лермонтова.

«Обе полосы перекрыты в сторону Южной», - уточнил автор сообщения.

Комментируя случившееся, один из пользователей подчеркнул, что технику необходимо крепить цепями, «а не на авось, тут недалеко».

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Источник — «Чат водитель Пензы», invite.viber.com
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Гость||

Через резиновую попу не только в буртацком крае.

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гастарбайтеры учатся

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