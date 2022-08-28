Очевидцы сообщили о пожаре в ТЦ «Суворовский»

В воскресенье, 28 августа, к торговому центру «Суворовский» прибыло семь пожарных расчетов. Об этом сообщили пользователи Telegram-канала «Сова Пенза».
На кадрах видеозаписи, прикрепленной к посту, приехавшие спасатели выдвигают лестницу, чтобы попасть на крышу здания центра.
«Время 12:45», - отметил автор кадров.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области сообщили, что сигнализация сработала из-за задымления в пекарне на кухне.
Предварительно известно, что в ЧП никто не пострадал, эвакуировать сотрудников и посетителей торгового центра не потребовалось.
Пока проводится проверка, информация уточняется.
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