В МЧС рассказали о сгоревшем в Кузнецке автомобиле

27.08.2022 | 14:31

В ГУ МЧС России по Пензенской области рассказали подробности инцидента, произошедшего в субботу, 27 августа, в Кузнецке.

Сообщение о возгорании автомобиля появилось в соцсети «ВКонтакте». Очевидец запечатлел на видеокамеру горящий автомобиль и борющихся с огнем пожарных.

Сообщение о возгорании ВАЗ-2115 на Алексеевском шоссе поступило на пульт дежурного в 12:14. К тушению привлекалось 7 человек и 2 единицы спецтехники.

«Выгорели багажное отделение и салон. Пострадавших нет. Причина устанавливается», - сообщили в пресс-службе ведомства.