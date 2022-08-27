Очевидец сообщил о сгоревшем в Кузнецке автомобиле

27.08.2022 | 13:39

В субботу, 27 августа, в группе «Подслушано в Кузнецке» соцсети «ВКонтакте» появилась видеозапись горящей машины.

«На глазах сгорел автомобиль», - написал автор.

На кадрах видно, что пожарные, прибывшие на спецтехнике, тушат горящую легковушку, от которой в небо столбом поднимаются клубы дыма.

Запись была опубликована около полудня. Официальные комментарии на 13:40 не поступали.

В последнее время в Пензенской области пламя нередко охватывает транспортные средства. Последний инцидент произошел 25 августа: у дома № 63 на Ладожской сгорел Nissan.