Происшествия

Обнародовано видео с моментом ДТП на улице Лермонтова

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Момент серьезного ДТП в Пензе на улице Лермонтова попал на видео. Авария случилась 24 августа днем.

Кадры появились в группе пензенских автомобилистов социальной сети «ВКонтакте».

Владелец видеорегистратора двигался по улице Лермонтова в сторону поворота на Ленинградскую. Неожиданно на дорогу со стороны Учительского сквера выбежала женщина. Пересечь проезжую часть она решила вне зоны действия пешеходного перехода.

Женщина благополучно миновала полосу движения, занятую автором кадров, но в итоге ее сбил ВАЗ-2115, ехавший по встречной.

Удар оказался такой силы, что женщину подбросило в воздух, а потом она упала у левого переднего колеса остановившейся «пятнадцатой».

Как сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД по региону, наезд совершил 20-летний водитель. Пешехода, женщину 1969 года рождения, доставили в больницу.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — видео vk.com/sova_penza
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Гость||

Нет мозгов - считай калека

Гость||

А присядет малой

Гость||

Ух ты какие выкрутасы выписывала. В следующий раз повезет

Гость||

Полнейшая безответственность пешеходов в городе.

Гость||

Гость писал(a):

А присядет малой
Никто не присядет, успокойся.

Гость||

Что за жуть происходит последнее время?! Водители сбивают пешеходов на переходах, обочинах, тротуарах, а пешеходы внезапно выбегают на дорогу в неположенных местах... Люди, что с вами? Что вы творите?

Гость||

Башкой надо крутить по сторонам, а лучше думать ей.

Гость||

УЖОООС!!!

Гость||

Самоубийса.

Гость||

А малому колония

Гость||

Гость писал(a):

А малому колония
Дурачок опять всхлипывает.

Гость||

Гость писал(a):

Дурачок опять всхлипывает.[/qu

кто обзывается, тот сам так называется. И не всхлипываю, а радуюсь за малого

Гость||

Гость писал(a):

Полнейшая безответственность пешеходов в городе.
Полнейшая безответственность автомобилистов в Пензе.

Гость||

Гость писал(a):

Нет мозгов - считай калека
Твоя информация неактуальна. В современной России с мозгами выжить невозможно.

Гость||

Гость писал(a):

Полнейшая безответственность пешеходов в городе.

Полнейшая безответственность автомобилистов в Пензе.

Опять дурачок чушь полную пишет. Всем известно, что ответственность на автомобилистах. Пропаганда безответственности пешеходов об этом каждый день сообщает всем. Отсюда столько сбитых людей, которые верят этой пропаганде их безответственности до такого момента как в этом сюжете.

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Имя: Гость
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