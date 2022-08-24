Происшествия

В Пензе ВАЗ с 20-летним водителем сбил женщину

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В Пензе женщина пострадала в результате ДТП. Инцидент произошел на Западной Поляне в среду, 24 августа.

«По предварительным данным, в 16:30 на улице Лермонтова, 39, водитель автомобиля ВАЗ-2115 - мужчина 2002 года рождения - допустил наезд на пешехода - женщину 1969 года рождения», - сообщили в отделении пропаганды безопасности дорожного движения регионального управления ГИБДД.

Женщина была доставлена в больницу. Сейчас по факту случившегося проводится проверка, сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства.

Утром 24 августа еще одна женщина-пешеход пострадала на Пролетарской.

А в 16:50 на Суворова произошла авария с участием общественного транспорта: столкнулись автобус, следовавший по маршруту № 54, и такси. Травмы получили как минимум три человека: водитель легковушки и два его пассажира (женщина и подросток).

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Источник — фото vk.com/penza.grad
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Гость||

Опять водятел?

Гость||

В Пензе, что, сезон охоты на пешеходов открылся? ГИБДД вообще чем-нибудь занимается?

Гость||

Гость писал(a):

ГИБДД вообще чем-нибудь занимается?
Вот этот бы вопрос кто генералу УМВД задал, может быть тогда что-нибудь и поменялось.

Гость||

Когда возьмутся за пешеходов и наведут порядок с ними на дорогах?

Гость||

чё то я не вижу там пешеходного перехода, лось-пешеход?

Имя: Гость
Комментарий:

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