Стали известны подробности смертельного ДТП в Пензе

В Госавтоинспекции рассказали подробности дорожно-транспортного происшествия, случившегося в ночь на вторник, 23 августа, в Пензе.
Ранее информация об аварии на перекрестке улиц Суворова и Кулакова появилась в соцсети. Очевидцы сообщили о гибели мотоциклиста.
Официальную информацию предоставили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.
По предварительным данным, в 00:40 около дома № 144а на улице Суворова столкнулись автомобиль Lexus RX300 с 19-летним молодым человеком за рулем и мотоцикл Yamaha YZF-R6, которым управлял 37-летний мужчина.
Мотоциклист от полученных травм скончался на месте. Его 39-летняя пассажирка была госпитализирована с ранениями различной степени тяжести.
По факту ДТП проводится проверка.
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