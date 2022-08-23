Происшествия

Стали известны подробности смертельного ДТП в Пензе

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В Госавтоинспекции рассказали подробности дорожно-транспортного происшествия, случившегося в ночь на вторник, 23 августа, в Пензе.

Ранее информация об аварии на перекрестке улиц Суворова и Кулакова появилась в соцсети. Очевидцы сообщили о гибели мотоциклиста.

Официальную информацию предоставили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

По предварительным данным, в 00:40 около дома № 144а на улице Суворова столкнулись автомобиль Lexus RX300 с 19-летним молодым человеком за рулем и мотоцикл Yamaha YZF-R6, которым управлял 37-летний мужчина.

Мотоциклист от полученных травм скончался на месте. Его 39-летняя пассажирка была госпитализирована с ранениями различной степени тяжести.

По факту ДТП проводится проверка.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото t.me/sova_penza58
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Гость||

19 лет и уже Лексус? Посан к успеху пришёл.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Его 39-летняя пассажирка была госпитализирована
А этой-то баушке что дома не сиделось в такой поздний час?

Гость||

...Платье ветром сдуло, обнажился срам

И затычки разлетелись по кустам...

Гость||

Гость писал(a):

А этой-то баушке что дома не сиделось в такой поздний час?
Если доживешь - узнаешь. А пока готовься к школе.

Гость||

На мотоцикле хорошо ехать по какой-нибудь америкосовской трассе по пустыне,как в рекламе "лаки страйк",где нет встречныхи ровная дорога,и любоваться закатом...

Гость||

Гость писал(a):

А этой-то баушке что дома не сиделось в такой поздний час?
Старушке захотелось..........покатушек

Гость||

Гость писал(a):

этой-то баушке что дома не сиделось
Гость писал(a):
затычки разлетелись
Гость писал(a):
Старушке захотелось........
пц, ну вы и хамье здесь

и пусть кто-то еще тут вякнет что это юмор такой буртацкий. Сопля на машине убила людей, а вы тут стебетесь идиоты.

Гость||

Гость писал(a):

19 лет и уже Лексус?
Как тут у вас принято говорить то про таких? Ах да.. НАСОСАЛА!

Гость||

Гость писал(a):

пц, ну вы и хамье здесь

и пусть кто-то еще тут вякнет что это юмор такой буртацкий.

Ну,а ты как хотел? многим ведь до лампады.

Гость||

Гость писал(a):

А этой-то баушке что дома не сиделось в такой поздний час?
ты, поколение маткапитала ДОЖИВИ до ее возраста и узнаешь, почему некоторым не сидится дома! а пока соси пустышку и смотри мультики

Гость||

Если б в 40 лет дома помидоры крутила, была бы целёхенькая. А так... кто, что искал в час ночи, тот и нашёл.

Жалко, конечно. Трагедия в семьях.

Гость||

Гость писал(a):

Сопля на машине убила людей,
Какая чушь.

Гость||

И это подробности? Кто двигался по главной? Кто по второстепенной?

Гость||

Гость писал(a):

Гость писал(a):

этой-то баушке что дома не сиделось

Гость писал(a):

затычки разлетелись

Гость писал(a):

Старушке захотелось........

Гость писал(a):
Гость писал(a):

этой-то баушке что дома не сиделось

Гость писал(a):

затычки разлетелись

Гость писал(a):

Старушке захотелось........

Ого, какой-то рэпчик получился

Гость||

Вы то сначала доживите до 39 лет. Столько злых не людей. В ваших семьях тоже когда то будет беда, и кто то тоже будет так высказываться, и потом может вспомните чужую беду как вы высказывались. Бог вам судья.

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Имя: Гость
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