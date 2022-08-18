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Происшествия

В Пензе молодой пожарный погиб в борьбе с пламенем

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В среду, 17 августа, пожар в поселке Победа на окраине Пензы унес жизнь не только 70-летней хозяйки дома, но и молодого мужчины.

С пламенем, охватившим дом и надворные постройки на Соловьиной улице, боролись 26 пожарных.

«При исполнении служебных обязанностей - тушении сложного пожара - трагически погиб сотрудник муниципальной пожарной части города Пензы Станислав Рожков», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

Станислав Рожков родился в 1996 году в Пензе, закончил аграрный университет, отслужил в армии. В 2021 году он был принят на должность пожарного муниципальной пожарной части.

«Безвременно ушел из жизни прекрасный человек, заботливый сын, отзывчивый товарищ, любящий муж. Светлая память об этом замечательном человеке и гражданине, прекрасном товарище будет жить в сердцах всех, кто его знал», - говорится в некрологе, опубликованном на сайте администрации Пензы.

Также стало известно, что при пожаре погибла ветеран Пензенского государственного технологического университета. Вуз объявил сбор помощи для ее мужа.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото № 1 - ГУ МЧС России по Пензенской области, № 2 - penza-gorod.ru
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Гость||

Место на аллее Славы Н-Западного кладбища выделят герою,погибшему при исполнении длолга?

Вечная память!

Гость||

Господи! Как жалко! Вечная память!

Гость||

Соболезнования. Вечная память.

Гость||

И все это за 25 тыс в месяц как ценить власть простого работягу,даже достойно платить ему не хочет.Парня то не вернуть>

Гость||

Гость писал(a):

Господи! Как жалко! Вечная память!
а мне не жалко, это его работа, получит теперь премий всяких ведь все же официально а ты сдохнешь в канаве и сгниешь

Гость||

Гость писал(a):

И все это за 25 тыс в месяц как ценить власть простого работягу,даже достойно платить ему не хочет.Парня то не вернуть>
этим на государственникам много платят, поэтому ему отчасти повезло, теперь вообще при чп много дадут

Гость||

Гость писал(a):

а мне не жалко, это его работа, получит теперь премий всяких ведь все же официально а ты сдохнешь в канаве и сгниешь
Ты по себе то не суди, исходя из твоего комментария в канаве тебе самое место. А погибший парень с честью выполнял свою работу, вечная память.

Гость||

Есть улыбку и другой службы?По этому поводу?

Гость||

Гость писал(a):

Есть улыбку и другой службы?По этому поводу?
Вы,хотели сказать улыбки?

Гость||

Гость писал(a):

А погибший парень с честью выполнял свою работу, вечная память.
ты один помнить будешь его вечно а нас рать

Гость||

Гость писал(a):

А погибший парень с честью выполнял свою работу, вечная память.
он эту работу огребет теперь денжищ немернно

Гость||

Это всего лишь его работа.не свезло просто.

Гость||

Даже на фото пристегнут ремнём.

Гость||

Напишу: погиб человек,чей то родственник, всё таки надо писать в этой теме с сочувствием или у вас нет родных и горя не бывает?....(не знакомый, просто взгляд со стороны)

Имя: Гость
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