В Пензе молодой пожарный погиб в борьбе с пламенем

В среду, 17 августа, пожар в поселке Победа на окраине Пензы унес жизнь не только 70-летней хозяйки дома, но и молодого мужчины.
С пламенем, охватившим дом и надворные постройки на Соловьиной улице, боролись 26 пожарных.
«При исполнении служебных обязанностей - тушении сложного пожара - трагически погиб сотрудник муниципальной пожарной части города Пензы Станислав Рожков», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.
Станислав Рожков родился в 1996 году в Пензе, закончил аграрный университет, отслужил в армии. В 2021 году он был принят на должность пожарного муниципальной пожарной части.
«Безвременно ушел из жизни прекрасный человек, заботливый сын, отзывчивый товарищ, любящий муж. Светлая память об этом замечательном человеке и гражданине, прекрасном товарище будет жить в сердцах всех, кто его знал», - говорится в некрологе, опубликованном на сайте администрации Пензы.
Также стало известно, что при пожаре погибла ветеран Пензенского государственного технологического университета. Вуз объявил сбор помощи для ее мужа.
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Вечная память!