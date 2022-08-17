Происшествия

Пожар в Победе: дом с постройками сгорел, пенсионерка погибла

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В среду, 17 августа, в поселке Победа, расположенном на окраине Пензы, случился сильный пожар.

О происшествии сообщил очевидец в соцсети «ВКонтакте».

«П. Победа, время 15:15. Сгорело 2 дома, движение перекрыто. Может загореться 3-й дом», - сообщил он.

Ситуацию подробно осветили в ГУ МЧС России по Пензенской области.

Сигнал о возгорании на Соловьиной улице в Победе поступил на пульт дежурного в 12:49. На борьбу с огнем прибыло 26 человек личного состава и 8 единиц техники.

«Сгорел частный жилой дом и надворные постройки на площади 450 кв. м. Погибла женщина 1952 года рождения», - сообщили в пресс-службе ведомства.

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Источник — фото № 1-3 vk.com/penza_live, № 4 предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Пензенской области
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Сгорел частный жилой дом и надворные постройки на площади 450 кв. м.
Не хилые постройки на 450 квадратов...

Гость||

Погиб пожарный, спасти не удалось. Скорбим...

Имя: Гость
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