В селе Шемышейского района загорелся деревянный дом

10.08.2022 | 11:19

Вечером во вторник, 9 августа, в селе Старое Захаркино Шемышейского района загорелся деревянный дом.

Сообщение о ЧП на улице Орлова поступило спасателям в 22:58. На место выехали 5 человек на двух спецавтомобилях.

Огонь уничтожил строение, погибших и пострадавших в инциденте нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

Сейчас специалисты устанавливают причины и обстоятельства возгорания.

В группе «Пенза live» соцсети «ВКонтакте» опубликовали пост, посвященный ЧП. Автор указал, что это третий за год пожар в селе.

«Ситуацию усугубила жаркая погода и обильная сухая трава на придомовой территории», - отметил он.