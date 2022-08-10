В селе Шемышейского района загорелся деревянный дом

Вечером во вторник, 9 августа, в селе Старое Захаркино Шемышейского района загорелся деревянный дом.
Сообщение о ЧП на улице Орлова поступило спасателям в 22:58. На место выехали 5 человек на двух спецавтомобилях.
Огонь уничтожил строение, погибших и пострадавших в инциденте нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.
Сейчас специалисты устанавливают причины и обстоятельства возгорания.
В группе «Пенза live» соцсети «ВКонтакте» опубликовали пост, посвященный ЧП. Автор указал, что это третий за год пожар в селе.
«Ситуацию усугубила жаркая погода и обильная сухая трава на придомовой территории», - отметил он.
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В Захаркине на ОрловЕ. Так правильно.