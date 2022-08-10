В ночной аварии в Пензенской области погибли два человека

10.08.2022 | 08:15

В Пензенской области сотрудники полиции выясняют обстоятельства аварии, в результате которой погибли два человека.

По предварительным данным, инцидент произошел после полуночи в среду, 10 августа, в Белинском районе.

«Водитель автомобиля «Лада-Приора» с регистрационным знаком Воронежской области совершил наезд на полуприцеп грузовой автомашины МАЗ с челябинским регистрационным номером, стоящей на обочине», - уточнили в пресс-службе регионального управления МВД.

В результате водитель и пассажир «Приоры» скончались.

По факту случившегося начата проверка.