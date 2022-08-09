В Пензе устанавливают личность погибшей на трассе М5 женщины

09.08.2022 | 13:28

В отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области прокомментировали ДТП, в результате которого погиб пешеход.

Авария произошла около 7:00 во вторник, 9 августа, на 629-м километре трассы М5. Там столкнулись автомобили МАЗ под управлением 60-летнего мужчины и Ford Focus с 33-летним водителем за рулем.

«После столкновения водитель автомобиля МАЗ допустил наезд на пешехода, женщину», - рассказали в Госавтоинспекции.

От полученных травм пострадавшая скончалась на месте. В настоящий момент ее личность устанавливается.

Ранее участница чата водителей Пензы мессенджера Viber сообщила, что под колесами грузовика погибла пожилая женщина. Она пересекала проезжую часть по пешеходному переходу.