Происшествия

В Пензе устанавливают личность погибшей на трассе М5 женщины

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В отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области прокомментировали ДТП, в результате которого погиб пешеход.

Авария произошла около 7:00 во вторник, 9 августа, на 629-м километре трассы М5. Там столкнулись автомобили МАЗ под управлением 60-летнего мужчины и Ford Focus с 33-летним водителем за рулем.

«После столкновения водитель автомобиля МАЗ допустил наезд на пешехода, женщину», - рассказали в Госавтоинспекции.

От полученных травм пострадавшая скончалась на месте. В настоящий момент ее личность устанавливается.

Ранее участница чата водителей Пензы мессенджера Viber сообщила, что под колесами грузовика погибла пожилая женщина. Она пересекала проезжую часть по пешеходному переходу.

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Источник — фото УГИБДД УМВД России по Пензенской области
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Гость||

долбанные грузолеты ломают автомобили и давят людей, какой то ужас на дорогах, я при виде их уже нервничаю, никакие джипы, галики, мерины и прочие не страшат как черти на фурах и безбашеные камазисты и прочие сельхозники, спешат куда то на своих многотонных громадах не думаю о последствиях соприкосновения с любым другим менее крупном участником движения, пусть их пути тудут зря и не дна им и не покрышки, гвоздя, острого камня и жезла им

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