Происшествия

На перекрестке с неподключенным светофором машина врезалась в столб

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Утром в субботу, 6 августа, в Пензе, на перекрестке улиц Куйбышева и Чкалова, случилось ДТП: автомобиль Hyundai Creta въехал в столб.

Люди в аварии не пострадали, а вот автомобиль получил механические повреждения.

17 июня 2021 года на этом же перекрестке столкнулись Kia Rio и «Лада-Веста». От удара обе машины развернуло поперек проезжей части, одна из них угодила на газон.

Около месяца назад на Куйбышева-Чкалова установили светофор, но он до сих пор не подключен.

Накануне, 5 августа, дорожно-транспортное происшествие случилось на соседнем перекрестке - Лермонтова-Куйбышева. Около 8:00 там столкнулись «Лада-Калина» и Chevrolet Niva.

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На Чкалове и Куйбышеве.

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