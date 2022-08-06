На перекрестке с неподключенным светофором машина врезалась в столб

06.08.2022 | 10:21

Утром в субботу, 6 августа, в Пензе, на перекрестке улиц Куйбышева и Чкалова, случилось ДТП: автомобиль Hyundai Creta въехал в столб.

Люди в аварии не пострадали, а вот автомобиль получил механические повреждения.

17 июня 2021 года на этом же перекрестке столкнулись Kia Rio и «Лада-Веста». От удара обе машины развернуло поперек проезжей части, одна из них угодила на газон.

Около месяца назад на Куйбышева-Чкалова установили светофор, но он до сих пор не подключен.

Накануне, 5 августа, дорожно-транспортное происшествие случилось на соседнем перекрестке - Лермонтова-Куйбышева. Около 8:00 там столкнулись «Лада-Калина» и Chevrolet Niva.