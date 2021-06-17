Происшествия

На ул. Куйбышева после столкновения машины развернуло поперек дороги

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В четверг, 17 июня, на улице Куйбышева в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей.

По предварительным данным, в 16:00 напротив дома № 20, неподалеку от пересечения с улицей Чкалова, столкнулись Kia Rio под управлением 63-летнего мужчины и «Лада-Веста» с 33-летним водителем.

После удара обе машины развернуло поперек проезжей части, одна из них угодила на газон.

«В результате ДТП водитель «Весты» с телесными повреждениями был доставлен в медицинское учреждение. По факту аварии проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Источник — видео vk.com/sova_penza
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Гость||

тазы оказывается не летают)

Гость||

Так там две аварии было , вторая 2 часами ранее!

Гость||

Интересно кто по Чкалова летел, похоже Веста сверху по Чкалова .

Гость||

Отлично. Надеюсь эти идиоты треснулись бошками.

Гость||

Опять тик-токовец снимал.

Имя: Гость
Комментарий:

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