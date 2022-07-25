Пожилая никольчанка умерла в больнице после наезда «десятки»

25.07.2022 | 13:46

За три дня, с 22 по 24 июля, в Пензенской области зарегистрировано пять ДТП с участием пешеходов. Одно из них имело летальный исход, участниками другого стали дети.

В пятницу, 22 июля, в 13:50 в Никольске у дома № 87 на улице Октябрьской 41-летний водитель ВАЗ-2110 сбил 86-летнюю пенсионерку. Престарелую женщину доставили в больницу, где она скончалась от травм.

Как стало известно ранее, в тот же день в Сердобске у дома № 9 на улице Балашовской 66-летний водитель «Лады-Калины» наехал на двух мальчиков. Ребенка 2016 года рождения госпитализировали, младшего отпустили после осмотра.

В субботу, 23 июля, в 16:00 в Бессоновском районе, на 395-м километре автодороги Нижний Новгород - Саратов, под колеса неустановленного автомобиля попала 66-летняя женщина. Ее доставили в больницу и поместили в стационар. Водитель с места происшествия скрылся.

В воскресенье, 24 июля, ДТП с участием пешехода произошло у дома № 1 на Минской улице в Пензе. В 11:55 37-летний водитель автомобиля Hyundai Elantra сбил 61-летнего мужчину. Пострадавшего госпитализировали с травмами.

Вечером схожее ДТП произошло в Сердобском районе. В 18:54 на полевой дороге в 500 метрах от дома № 46 на улице Садовой села Рощино 32-летний мужчина, ехавший на ВАЗ-21099, наехал на 56-летнего пешехода. Получившего травмы мужчину госпитализировали.

«По всем фактам проводятся проверки», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.