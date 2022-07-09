В Никольском районе «семерку» разорвало в ДТП, водитель погиб

09.07.2022 | 11:13

В пятницу, 8 июля, в Никольском районе случилось смертельное дорожно-транспортное происшествие.

Предварительно установлено, что в 17:25 на 43-м километре трассы Городище - Никольск - Ночка столкнулись два автомобиля: Volkswagen Polo с 26-летним водителем и ВАЗ-2107 с 59-летним мужчиной за рулем.

Последний от полученных травм скончался на месте. 45-летний пассажир отечественного авто был осмотрен медиками на месте и отпущен.

Судя по кадрам с места аварии, «семерку» буквально разорвало.

Водитель иномарки, а также находившиеся в салоне его автомобиля люди (22-летняя женщина, 20-летний мужчина и 2-летний мальчик) получили телесные повреждения, но госпитализация им не потребовалась.

«Сейчас по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

В Сети один из пользователей рассказал известные ему подробности аварии: «В одной из машин была моя сестренка, в качестве пассажира. На 100% точно сказать не могу, что и как было, это только видели водители двух столкнувшихся авто. Но могу сказать, что водитель «Фольксвагена» ехал на спуск и обгонял авто, а водитель «Жигулей» ехал в гору и в слепой зоне водитель «Фольксвагена» не увидел машину, ехавшую ему навстречу. Получилось полускользящее столкновение по водительской стороне машины «Жигули».