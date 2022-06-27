В Пензе возле Восточного кладбища вспыхнул мусоровоз

27.06.2022 | 11:17

В понедельник, 27 июня, в Пензе случилось еще одно возгорание автомобиля. Возле Восточного кладбища вспыхнул мусоровоз КамАЗ.

Фото машины, у которой пылает кабина, появилось в группе пензенских автомобилистов в социальной сети «ВКонтакте».

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, ЧП случилось около 10:35 на повороте на поселок Монтажный. На место прибыли семь спасателей и две спецмашины.

Кабина КамАЗа сгорела полностью. При пожаре никто не пострадал.

Ранее стало известно о загоревшемся автомобиле УАЗ на улице Глазунова. Видео с места ЧП опубликовали в соцсети «ВКонтакте». Пламя полностью охватило машину. Пострадавших нет.