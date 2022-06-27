В Пензе разыскивают очевидцев аварии с велосипедистом и BMW X5

27.06.2022 | 11:00

В отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области сообщили о поиске очевидцев дорожно-транспортного происшествия на улице Калинина.

Инцидент произошел в 21:25 напротив дома № 89.

По предварительным данным, водитель BMW X5 наехал на мужчину на велосипеде. После ДТП велосипедист скрылся.

Свидетелей аварии просят позвонить в Госавтоинспекцию по номерам: 59-90-02, 59-90-05 или 59-91-24.

Также можно прийти по адресу улица Бакунина, 181, кабинет № 18.

Ранее пензенцам назвали частые причины ДТП с велосипедистами, в их числе езда по пешеходному переходу, проезд на запрещающий сигнал светофора, маневрирование перед движущимися автомобилями, отсутствие световозвращающих элементов в темное время суток.