Сетевое издание|18+|Понедельник|27 июн 2022|14:53
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+26oC
+27oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+22oC
+23oC
Завтра | Облачно |

Происшествия

В Пензе разыскивают очевидцев аварии с велосипедистом и BMW X5

Печать
Telegram

В отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области сообщили о поиске очевидцев дорожно-транспортного происшествия на улице Калинина.

Инцидент произошел в 21:25 напротив дома № 89.

По предварительным данным, водитель BMW X5 наехал на мужчину на велосипеде. После ДТП велосипедист скрылся.

Свидетелей аварии просят позвонить в Госавтоинспекцию по номерам: 59-90-02, 59-90-05 или 59-91-24.

Также можно прийти по адресу улица Бакунина, 181, кабинет № 18.

Ранее пензенцам назвали частые причины ДТП с велосипедистами, в их числе езда по пешеходному переходу, проезд на запрещающий сигнал светофора, маневрирование перед движущимися автомобилями, отсутствие световозвращающих элементов в темное время суток.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

0
0
0
 
Гость||

Ставлю на чорное.

Гость||

...)

Гость||

Подставник как пить дать, но с БВМ тянуть деньги будет сложно, был один такой на остановке Кирпичный завод, потом приезжали с "бойцами" деньги вымогали((((( кто как может так и зарабатывает

Гость||

Привлекут теперь велосипедиста за нарушение всего ПДД

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте