В Пензе разыскивают очевидцев аварии с велосипедистом и BMW X5

В отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области сообщили о поиске очевидцев дорожно-транспортного происшествия на улице Калинина.
Инцидент произошел в 21:25 напротив дома № 89.
По предварительным данным, водитель BMW X5 наехал на мужчину на велосипеде. После ДТП велосипедист скрылся.
Свидетелей аварии просят позвонить в Госавтоинспекцию по номерам: 59-90-02, 59-90-05 или 59-91-24.
Также можно прийти по адресу улица Бакунина, 181, кабинет № 18.
Ранее пензенцам назвали частые причины ДТП с велосипедистами, в их числе езда по пешеходному переходу, проезд на запрещающий сигнал светофора, маневрирование перед движущимися автомобилями, отсутствие световозвращающих элементов в темное время суток.
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