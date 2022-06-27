В МЧС рассказали о трагедии с подростком на станции Никоново

27.06.2022 | 11:48

В МЧС прокомментировали трагедию с подростком, случившуюся 26 июня на станции Никоново в Городищенском районе. Там в реке Суре утонул 17-летний юноша.

«Дети и взрослые отдыхали на базе отдыха. Ребята ушли одни к водоему, пляжа там нет. Безопасность не обеспечена. Ребенок нырнул в воду, и случилась трагедия», - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

На следующий день, 27-го числа, тело подростка нашли и достали водолазы регионального пожарно-спасательного центра.

«Уважаемые взрослые! Не оставляйте детей без присмотра», - обратились к населению сотрудники МЧС.