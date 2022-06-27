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Происшествия

В МЧС рассказали о трагедии с подростком на станции Никоново

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В МЧС прокомментировали трагедию с подростком, случившуюся 26 июня на станции Никоново в Городищенском районе. Там в реке Суре утонул 17-летний юноша.

«Дети и взрослые отдыхали на базе отдыха. Ребята ушли одни к водоему, пляжа там нет. Безопасность не обеспечена. Ребенок нырнул в воду, и случилась трагедия», - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

На следующий день, 27-го числа, тело подростка нашли и достали водолазы регионального пожарно-спасательного центра.

«Уважаемые взрослые! Не оставляйте детей без присмотра», - обратились к населению сотрудники МЧС.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото ГУ МЧС России по Пензенской области
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Гость||

Безмерное горе у родителей!....

Но и говорить, что надо 17-18 летнего подростка водить за ручку и отпускать плавать только с надувным кругом тоже нельзя! Контракт с министерством обороны подписывать выпускникам школ можно, а купаться одним нельзя????

К сожалению, это несчастный случай, от которых никто не убережется... Терпения родителям и сил справиться с бедой!

Гость||

Гость писал(a):

Контракт с министерством обороны подписывать выпускникам школ можно, а купаться одним нельзя?
В армии никто в одиночку не купается.

Гость||

был человек и нет его. Жизнь очень мимолетна. Не знаешь, доживешь ли до завтра. Не стройте долгосрочные планы, живите здесь и сейчас

Гость||

тут только философски отнестись к ситуации: все мы смертны и каждый в свой час. Человек не принадлежит сам себе

Гость||

на все воля Всевышнего...

Гость||

Дочь, 7 лет. "Мам я ножки помою?". 2-3м от берега - в воронку.Мама за ней, обеих затягивает. В 15м от них пастух.Плавает хорошо. Прыгает и его затягивает,но он успевает вытолкнуть мать и дочь. Самому спастись не удалось.

Гость||

Гость писал(a):

Терпения родителям и сил справиться с бедой
Это не беда, это горе страшное!

Гость||

Вонючая грязная вода.Даже рыба в своих пенатах дохнет.

Гость||

Действительно , в водоемах есть воронки! страшно. не исследуют ничего

Имя: Гость
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