В МЧС рассказали о трагедии с подростком на станции Никоново

В МЧС прокомментировали трагедию с подростком, случившуюся 26 июня на станции Никоново в Городищенском районе. Там в реке Суре утонул 17-летний юноша.
«Дети и взрослые отдыхали на базе отдыха. Ребята ушли одни к водоему, пляжа там нет. Безопасность не обеспечена. Ребенок нырнул в воду, и случилась трагедия», - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.
На следующий день, 27-го числа, тело подростка нашли и достали водолазы регионального пожарно-спасательного центра.
«Уважаемые взрослые! Не оставляйте детей без присмотра», - обратились к населению сотрудники МЧС.
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Безмерное горе у родителей!....
Но и говорить, что надо 17-18 летнего подростка водить за ручку и отпускать плавать только с надувным кругом тоже нельзя! Контракт с министерством обороны подписывать выпускникам школ можно, а купаться одним нельзя????
К сожалению, это несчастный случай, от которых никто не убережется... Терпения родителям и сил справиться с бедой!