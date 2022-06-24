Происшествия

Пензенцев призывают соблюдать правила при езде на электросамокатах

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Семь дорожно-транспортных происшествий с участием электросамокатов, сегвеев и гироскутеров зарегистрировано на территории Пензенской области с начала года.

Чтобы снизить число аварийных случаев с транспортом индивидуальной мобильности, сотрудники ГИБДД проводят профилактические мероприятия и рассказывают об опасностях, которые таят современные средства передвижения.

«Важно помнить, что человек, управляющий самокатом или гироскутером, остается пешеходом. Он обязан соблюдать правила, описанные в главе 4 «Правил дорожного движения», несмотря на то что на этих устройствах установлен электрический двигатель. Поэтому выезд на проезжую часть строго запрещен, а при ее переходе по пешеходному переходу необходимо спешиваться», - сообщила инспектор по пропаганде УГИБДД УМВД России по области Юлия Кулигина.

В ходе очередного рейда сотрудники ГИБДД пообщались не только с теми, кто управляет мобильными средствами передвижения, но и с представителями компаний, сдающих их в аренду, и напомнили о важности строгого соблюдения правил дорожной безопасности.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Дмитрий Трошин
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Гость||

Я оплатил за атракцион, почему я должен что-то соблюдать?Пусть соблюдает тот, кто мне за бабки самокат дал в пользование.Это барыга мне не обеспечил безопасную езду в моё удовольствие.

Гость||

21.22, он не убедился что вы не дурачок. А вы то самый настоящий дурачок.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Важно помнить, что человек, управляющий самокатом или гироскутером, остается пешеходом. Он обязан соблюдать правила, описанные в главе 4 «Правил дорожного движения», несмотря на то что на этих устройствах установлен электрический двигатель. Поэтому выезд на проезжую часть строго запрещен
Во-первых, вы это расскажите автомобилистам которые каждый день рассекают на пешеходных дорожках и в пешеходных зонах. Напомните им об обязанности водителя соблюдать ПДД РФ. Во-вторых, на проезжей части которая расположена в границах дворовой территории или жилой зоны пешеходы имеют право в соответствии с ПДД РФ передвигаться. Соответственно это касается и самокатчиков.

Гость||

Очередная акция которая проводиться в рабочее время и ни как не влияет на безопасность!А когда начнут работать?пьянь каждый день за рулем!брички везде на остановках,газонах,во дворах,на детских площадках,на тротуарах,на пешеходных переходах,на самих дорогах в 3 ряда где штрафы и эвакуатор?

Гость||

Оказывается велодорожки нужны в городе?но зная наших управленцев ждем когда окончательно запретят!Ведь проще запретить чем инфраструктуру развивать от нефтесверхдоходов

Гость||

На Луначаского по пешеходным переходам уже ездиют и на газонах паркуются.

Гость||

Я вообще проблемы в самокатах не вижу. Кому они мешают? Вам бы только всё запретить, отрегулировать и т.д...

Пусть катается молодежь. Хватит к ним лезть.

И так запретили всё. Моргенштерна выгнали! А с какой стати? Люди слушали, многим нравилось. Но старики решили, что он не нужен, и его не стало. Как так? С какого хрена?!

Гость||

Гость писал(a):

Оказывается велодорожки нужны в городе?
Какие велодорожки? У нас весь город в заборах и бордюрах.

Гость||

Гость писал(a):

На Луначаского по пешеходным переходам уже ездиют и на газонах паркуются.
Как и жоповозники.

Гость||

Самокатчики берут пример с автомобилистов.

Они видят как автомобилисты гоняют и паркуются на газонах и тротуарах каждый день и как катаются на проезжей части велосипедисты.

Возникает обоснованный вопрос:

Почему им можно, а мне на самокате нельзя?

Имя: Гость
Комментарий:

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