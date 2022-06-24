Пензенцев призывают соблюдать правила при езде на электросамокатах

Семь дорожно-транспортных происшествий с участием электросамокатов, сегвеев и гироскутеров зарегистрировано на территории Пензенской области с начала года.
Чтобы снизить число аварийных случаев с транспортом индивидуальной мобильности, сотрудники ГИБДД проводят профилактические мероприятия и рассказывают об опасностях, которые таят современные средства передвижения.
«Важно помнить, что человек, управляющий самокатом или гироскутером, остается пешеходом. Он обязан соблюдать правила, описанные в главе 4 «Правил дорожного движения», несмотря на то что на этих устройствах установлен электрический двигатель. Поэтому выезд на проезжую часть строго запрещен, а при ее переходе по пешеходному переходу необходимо спешиваться», - сообщила инспектор по пропаганде УГИБДД УМВД России по области Юлия Кулигина.
В ходе очередного рейда сотрудники ГИБДД пообщались не только с теми, кто управляет мобильными средствами передвижения, но и с представителями компаний, сдающих их в аренду, и напомнили о важности строгого соблюдения правил дорожной безопасности.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
Я оплатил за атракцион, почему я должен что-то соблюдать?Пусть соблюдает тот, кто мне за бабки самокат дал в пользование.Это барыга мне не обеспечил безопасную езду в моё удовольствие.