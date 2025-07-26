БПЛА пытался атаковать предприятие в Пензенской области

26.07.2025 | 07:18

Утром в субботу, 26 июля, была совершена попытка атаки беспилотника на одно из промышленных предприятий Пензенской области.

«Жертв и разрушений нет. На месте работают службы экстренного реагирования», - сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Он добавил, что в целях безопасности на территории региона действуют временные ограничения мобильного интернета.

«Эта необходимая мера помогает нашим военнослужащим подавлять БПЛА противника», - пояснил губернатор.

Олег Мельниченко напомнил: нельзя выкладывать в соцсети фото и видео с места происшествия, чтобы не стать помощником врага.

В ночь на субботу в Пензенской области ввели режим «Беспилотная опасность», мобильный интернет ограничили. В 7:08 региональное ГУ МЧС России сообщило об отбое.

10 июля в небе над регионом сбили беспилотник. На месте падения обломков работали экстренные службы. Жертв и разрушений не было.

5 июля также сообщалось, что над Сурским краем был перехвачен и уничтожен 1 БПЛА.