Происшествия

В Бессоновке 7 спасателей тушили загоревшийся дом

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В пятницу, 25 июля, в Бессоновке произошел пожар. Загорелся частный кирпичный дом. По словам очевидцев, возможная причина ЧП - разряд молнии.

Кадрами с места происшествия с сетевым изданием «ПензаИнформ» поделился читатель. По его словам, пожар произошел в 1-м Западном проезде.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области, огонь прошел 20 кв. м в чердачном помещении.

Для тушения пламени привлекли 7 человек и 3 единицы техники. В ЧП никто не пострадал.

В Бессоновке 7 спасателей тушили загоревшийся дом

Точную причину возгорания установят специалисты.

В Бессоновке 7 спасателей тушили загоревшийся дом

10 июня в Пензенском районе случились сразу 2 пожара, причиной которых стал грозовой разряд. Оба ЧП были в СНТ «Южное». В результате полностью сгорели 2-этажный деревянный садовый дом, а также кирпичный дом.

1 июня в селе Напольный Вьяс Лунинского района огонь, возникший после удара молнии, уничтожил надворные постройки на улице Бобровской.

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