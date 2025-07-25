На пр. Строителей поймали нетрезвого подростка на мотоцикле

В пятницу, 25 июля, в Пензе сотрудники Госавтоинспекции остановили водителя мотоцикла OX, и им оказался нетрезвый подросток.
Юноша решил покататься в 4:30 на проспекте Строителей.
Выяснив, что водитель 2009 года рождения, сотрудники ДПС вызвали на место его законного представителя - отца. Тот пояснил, что ребенок взял ключи от мотоцикла без разрешения.
«В ходе беседы было установлено, что мальчик управляет транспортным средством с признаками опьянения - запахом алкоголя изо рта, нарушенной речью», - сообщили в ГАИ.
Водителя отстранили от управления мотоциклом и предложили ему пройти медосвидетельствование. Тот отказался. Транспортное средство отправили на спецстоянку.
Оказалось, что подросток уже совершал аналогичное правонарушение - 11 июля. Информация о случившемся направлена в подразделение по делам несовершеннолетних.
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