На пр. Строителей поймали нетрезвого подростка на мотоцикле

25.07.2025 | 12:21

В пятницу, 25 июля, в Пензе сотрудники Госавтоинспекции остановили водителя мотоцикла OX, и им оказался нетрезвый подросток.

Юноша решил покататься в 4:30 на проспекте Строителей.

Выяснив, что водитель 2009 года рождения, сотрудники ДПС вызвали на место его законного представителя - отца. Тот пояснил, что ребенок взял ключи от мотоцикла без разрешения.

«В ходе беседы было установлено, что мальчик управляет транспортным средством с признаками опьянения - запахом алкоголя изо рта, нарушенной речью», - сообщили в ГАИ.

Водителя отстранили от управления мотоциклом и предложили ему пройти медосвидетельствование. Тот отказался. Транспортное средство отправили на спецстоянку.

Оказалось, что подросток уже совершал аналогичное правонарушение - 11 июля. Информация о случившемся направлена в подразделение по делам несовершеннолетних.