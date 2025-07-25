В Малосердобинском районе погиб подросток

25.07.2025 | 14:33

В селе Ключи Малосердобинского района Пензенской области погиб 13-летний подросток.

По данным портала PenzaInform.ru, трагедия произошла 22 июля.

Местные жители сообщили, что мальчик скончался от поражения электрическим током. ЧП случилось в бане. Подросток использовал электроприбор, будучи мокрым.

Официальной информации о ЧП пока не было.

16 июля в селе Чернозерье Мокшанского района скончался 14-летний подросток. Причина смерти устанавливается. Изначально предполагалось, что произошло отравление угарным газом, однако эта версия не подтвердилась.