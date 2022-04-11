В УГИБДД прокомментировали аварию на ул. Антонова в Пензе

11.04.2022 | 15:55

В отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области прокомментировали аварию, которая произошла рядом с многоэтажкой на улице Антонова в воскресенье, 10 апреля.

Ранее в чате водителей мессенджера Viber появился момент ДТП. В кадр попал подросток, который выбежал на проезжую часть вдоль дома и был сбит легковушкой.

По предварительным данным, инцидент произошел около 17:05 напротив дома № 5м на улице Антонова. Под колеса автомобиля Kia Rio, которым управляла 34-летняя женщина, попал 12-летний школьник.

Подросток получил травмы, медики госпитализировали его.

Обстоятельства и причины ДТП предстоит выяснить сотрудникам Госавтоинспекции.