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Происшествия

В УГИБДД прокомментировали аварию на ул. Антонова в Пензе

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В отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области прокомментировали аварию, которая произошла рядом с многоэтажкой на улице Антонова в воскресенье, 10 апреля.

Ранее в чате водителей мессенджера Viber появился момент ДТП. В кадр попал подросток, который выбежал на проезжую часть вдоль дома и был сбит легковушкой.

По предварительным данным, инцидент произошел около 17:05 напротив дома № 5м на улице Антонова. Под колеса автомобиля Kia Rio, которым управляла 34-летняя женщина, попал 12-летний школьник.

Подросток получил травмы, медики госпитализировали его.

Обстоятельства и причины ДТП предстоит выяснить сотрудникам Госавтоинспекции.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото invite.viber.com, Чат водителей Пензы
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Гость||

Гость писал(a):

Ясно. Понятно
согласен. вопросы отпали

Гость||

ПДД РФ

10.2. В населенных пунктах разрешается движение транспортных средств со скоростью не более 60 км/ч, а в жилых зонах, велосипедных зонах и на дворовых территориях не более 20 км/ч.

17.1. В жилой зоне, то есть на территории, въезды на которую и выезды с которой обозначены знаками 5.21 и 5.22, движение пешеходов разрешается как по тротуарам, так и по проезжей части. В жилой зоне пешеходы имеют преимущество, однако они не должны создавать необоснованные помехи для движения транспортных средств.

17.2. В жилой зоне запрещаются сквозное движение механических транспортных средств, учебная езда, стоянка с работающим двигателем, а также стоянка грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой более 3,5 т вне специально выделенных и обозначенных знаками и (или) разметкой мест.

17.3. При выезде из жилой зоны водители должны уступить дорогу другим участникам движения.

17.4. Требования данного раздела распространяются также и на дворовые территории.

Постановление Правительства РФ от 30.12.2017 N 1710

(ред. от 29.12.2021)

"под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам"

Гость||

Гость писал(a):

ПДД РФ

10.2. В населенных пунктах разрешается движение транспортных средств со скоростью не более 60 км/ч, а в жилых зонах, велосипедных зонах и на дворовых территориях не более 20 км/ч.

17.1. В жилой зоне, то есть на территории, въезды на которую и выезды с которой обозначены знаками 5.21 и 5.22, движение пешеходов разрешается как по тротуарам, так и по проезжей части. В жилой зоне пешеходы имеют преимущество, однако они не должны создавать необоснованные помехи для движения транспортных средств.

17.2. В жилой зоне запрещаются сквозное движение механических транспортных средств, учебная езда, стоянка с работающим двигателем, а также стоянка грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой более 3,5 т вне специально выделенных и обозначенных знаками и (или) разметкой мест.

17.3. При выезде из жилой зоны водители должны уступить дорогу другим участникам движения.

17.4. Требования данного раздела распространяются также и на дворовые территории.

Постановление Правительства РФ от 30.12.2017 N 1710

(ред. от 29.12.2021)

"под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам"

Ты думаешь 34-летняя автоледи в состоянии все это запомнить и осознать?

Гость||

Не закончиться как тогда у ребенка нашли в крови алкоголь?но сбила его на авто в придомовой территории,водитель оказался влиятельный

Имя: Гость
Комментарий:

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