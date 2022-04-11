На улице Калинина в Пензе в ДТП пострадал ребенок

В воскресенье, 10 апреля, на улице Калинина в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал ребенок.
По предварительным данным, в 15:40 напротив дома № 180 столкнулись два автомобиля: «Нива» с 42-летним водителем и «Лада-Калина» под управлением 35-летней женщины.
В результате аварии женщина получила травмы и была отправлена в больницу.
Находившегося в салоне этой машины 8-летнего мальчика прибывшие на место медики осмотрели на месте, госпитализация не потребовалась.
«По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.
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