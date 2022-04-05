На ул. Ладожской в Пензе жителей подъезда эвакуировали из-за пожара

05.04.2022 | 11:07

Во вторник, 5 апреля, на улице Ладожской, 37, в Пензе случился пожар. Сигнал о нем поступил в региональное ГУ МЧС России в 10:10.

Очаг находился в трехкомнатной квартире, расположенной на третьем этаже жилого дома. Огонь охватил помещение и часть коридора на площади 30 кв. м. Из горящей квартиры спасли троих человек - двух взрослых и двухлетнего ребенка.

Из-за сильного задымления в подъезде было принято решение об эвакуации 15 жителей верхних этажей.

«На тушение пожара привлекалось 4 единицы техники и 18 человек личного состава. Причина пожара устанавливается», - пояснили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

Уточняется, что никто из людей не пострадал.