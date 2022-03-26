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Происшествия

«Лада-Приора» врезалась в светофор на остановке «Дизельный завод»

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В субботу, 26 марта, в Пензе автомобиль врезался в светофорный объект.

Кадры с места происшествия появились в социальной сети «ВКонтакте». Автор поста указал, что место аварии - остановка «Дизельный завод», снимки сделаны в 16:10.

На фото запечатлена искореженная «Лада-Приора» черного цвета. У машины разбита правая фара и почти оторвано правое заднее колесо.

Рядом - светофор: его часть, предназначенная для регулирования движения транспорта, поникла, словно подрубленная. Секции развалились, но зеленый сигнал с таймером продолжает работать.

А вот система для подачи сигналов пешеходам уцелела, на ней горит «красный человечек».

Судя по снимкам, люди в ДТП не пострадали.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото vk.com/sova_penza
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Гость||

Бинго.

Гость||

Что у него было в голове?

Гость||

Гость писал(a):

Что у него было в голове?
Когда в эту "машину" садился?

Гость||

На говне поскользнулся?

Гость||

Минус таз,плюс чья-то спасенная жизнь.

Гость||

Не слушайте дурачка вышеотписавшегося.

На самом деле просто быстро поехали - вот и результат

Гость||

Тише едешь - дальше будешь

Гость||

Минус один четкий гонщик - безопаснее на дорогах

Гость||

ему 10 раз говорили, приперы не летают... решил походу проверить... права отнимите у этого балбеса...

Гость||

Да сколько можно. ПРИОРЫ, ДЕСЯТКИ И ДЕВЯТКИ,ПОЦАНСКИЕ БРЫЧКИ.Пускай бьются,дифективных меньше будет.

Гость||

Почему нет информации о пострадавших?

Гость||

Гость писал(a):

Минус таз,плюс чья-то спасенная жизнь.
минус еще одно копеечное дерьмо

Гость||

Похоже тут собрались одни иномарочники. Ну как господа денег на запчасти сейчас хватает.Весна пришла ТО надо делать, потяненте масло купить. Ехидненькие вы наши.

Гость||

18.34 - комментарий говнотазника.

Гость||

Гость писал(a):

18.34 - комментарий говнотазника.
"Говнотазники эти" поперевозили за многие годы столько пассажиров, грузов, что тебе и не снилось. Так что постой в сторонке, посопи в две дырдочки

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след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

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