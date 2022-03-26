«Лада-Приора» врезалась в светофор на остановке «Дизельный завод»

26.03.2022 | 16:47

В субботу, 26 марта, в Пензе автомобиль врезался в светофорный объект.

Кадры с места происшествия появились в социальной сети «ВКонтакте». Автор поста указал, что место аварии - остановка «Дизельный завод», снимки сделаны в 16:10.

На фото запечатлена искореженная «Лада-Приора» черного цвета. У машины разбита правая фара и почти оторвано правое заднее колесо.

Рядом - светофор: его часть, предназначенная для регулирования движения транспорта, поникла, словно подрубленная. Секции развалились, но зеленый сигнал с таймером продолжает работать.

А вот система для подачи сигналов пешеходам уцелела, на ней горит «красный человечек».

Судя по снимкам, люди в ДТП не пострадали.