«Лада-Приора» врезалась в светофор на остановке «Дизельный завод»

В субботу, 26 марта, в Пензе автомобиль врезался в светофорный объект.
Кадры с места происшествия появились в социальной сети «ВКонтакте». Автор поста указал, что место аварии - остановка «Дизельный завод», снимки сделаны в 16:10.
На фото запечатлена искореженная «Лада-Приора» черного цвета. У машины разбита правая фара и почти оторвано правое заднее колесо.
Рядом - светофор: его часть, предназначенная для регулирования движения транспорта, поникла, словно подрубленная. Секции развалились, но зеленый сигнал с таймером продолжает работать.
А вот система для подачи сигналов пешеходам уцелела, на ней горит «красный человечек».
Судя по снимкам, люди в ДТП не пострадали.
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Бинго.