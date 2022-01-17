В утреннем ДТП с автобусом на ул. Чаадаева пострадала женщина

В отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД прокомментировали аварию, которая случилась утром в понедельник, 17 января, на улице Чаадаева.
Видео с места происшествия появилось в чате водителей Пензы мессенджера Viber. На кадрах - легковушка, лишившаяся правого крыла, и уткнувшийся в кювет автобус.
По предварительным данным, около 7:50 напротив дома № 165 столкнулись автомобиль «Лада-Калина» с 25-летней женщиной за рулем и автобус ПАЗ под управлением 48-летнего мужчины.
«В результате происшествия водитель «Калины» получила травмы и была госпитализирована», - сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в Госавтоинспекции.
По факту ДТП проводится проверка.
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