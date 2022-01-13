На улице Окружной в Пензе водитель иномарки сбил 13-летнего мальчика

13.01.2022 | 16:12

В четверг, 13 января, на улице Окружной в Пензе под колесами машины оказался ребенок.

По предварительным данным, в 8:05 33-летний водитель автомобиля Hyundai Elantra наехал на 13-летнего школьника.

Как рассказали в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области, медики оказали мальчику помощь на месте происшествия и отпустили.

По факту ДТП проводится проверка, добавили в ведомстве.

Накануне, 12 января, в Нижнеломовском районе участником ДТП стала двухлетняя девочка. Она находилась в салоне ВАЗ-2110, который врезался в грузовой DAF. 27-летнего водителя «десятки» медики после оказания помощи отпустили, а маленькую пассажирку госпитализировали с травмами.