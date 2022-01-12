Водитель Daewoo попал в больницу после ДТП в Пензенском районе

В среду, 12 января, в Пензенском районе произошло ДТП, в котором пострадал водитель легкового автомобиля.
Видео с места происшествия опубликовано в соцсети «ВКонтакте». На нем запечатлена разбитая легковая машина на обочине дороги и съехавшая в кювет фура, к которой пробивается грейдер.
«Жесткое ДТП. Около 35 км от Пензы по саратовской трассе. Время 13:00», - обозначил автор место и время съемки.
Происшествие прокомментировали в Госавтоинспекции.
По предварительным данным, в 9:00 на 442-м километре автодороги Нижний Новгород - Саратов столкнулись автомобили Daewoo Nexia с 34-летним водителем и Volvo с полуприцепом, которым управлял 50-летний шофер.
«Водитель Daewoo доставлен в медицинское учреждение. Проводится проверка», - добавили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.
Ранее стало известно, что под Тамбовом «Лада-Приора» с номерами 58-го региона, ехавшая со стороны Пензы, столкнулась с фурой MAN. Два пассажира легковушки погибли.
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фуры это страх и ужас на всех дорогах, они беспредельничают и мнут легковые своей массой, за их рулями сидят дибилы