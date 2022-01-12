Происшествия

Под Тамбовом разорвало «Приору» с пензенскими номерами, двое погибли

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В среду, 12 января, в Тамбовской области возле поселка Зеленого произошло трагическое ДТП. В нем погибли два человека, ехавшие в машине с пензенскими номерами.

Видео с места происшествия появилось в соцсети «ВКонтакте». «Авария в поселке Зеленый, машина 58 региона», - уточнил автор поста.

В исходной записи слышно, как двое мужчин, едущие по трассе, обсуждают аварию (на портале «ПензаИнформ» из-за обилия ненормативной лексики звук отключен).

Видеоряд фиксирует два грузовика, находящиеся на обочине друг за другом, а метрах в 150 от них - превращенную в груду металла и разорванную надвое легковушку. Возле нее припаркованы машины ГИБДД и скорой помощи, стоят сотрудники полиции.

«Здесь такая авария… В Зеленом. Да их много здесь… «Приора» сгоревшая. - Да она не сгоревшая, она на две части разорвалась… Номер - пятьдесят восьмой регион», - слышно, как переговариваются за кадром собеседники.

Подробности смертельного ДТП опубликовало ТАСС.

На 38-м километре автодороги Тамбов - Пенза столкнулись «Лада-Приора» и грузовой фургон МАN. Погибли два пассажира легковушки, водители обеих машин также пострадали.

«По предварительным данным, столкновение произошло в тот момент, когда LADA Priora, ехавшая со стороны Пензы, выскочила на встречную полосу», - пишет федеральное агентство со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Тамбовской области.

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Источник — видео от Иры Затирахиной vk.com/penza_live
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Гость||

Опять какой то торопыга успеть куда то спешил(

Гость||

ПИ любит нагнать жути своими заголовками.

Гость||

Какая прелесть.

Гость||

Это твкая убогая трасса,узкая.

Гость||

Гость писал(a):

Это твкая убогая трасса,узкая.
Поэтому по ней надо побыстрее вваливать, чтобы как можно быстрее покинуть опасный участок. Особенно если погодные условия плохие.

Гость||

Хорошо хоть что не от ковида!

Гость||

Быстро поехали, вот и результат

Гость||

Грузовики опасность на дорогах, они не соблюдаю правила и залалывают простые машины

Гость||

Частенько езжу от Москвы по этой трассе и заметил такую тенденцию - если после Тамбова видишь несущуюся сзади тебя машину, которая обгонит и дальше уйдет, при том что летом иду обычно нештрафуемую камерами скорость 100-105, то это будет 58-регион. Не знаю почему именно 58 регион так ездит.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

когда LADA Priora, ехавшая со стороны Пензы, выскочила на встречную полосу
Все понятно шмыгун убил пасажиров. Часто вижу таких приорщиков. влезат под жопу и наровит проскочить между встречных. Теперь посидит лет десять. Закон уже есть.

Гость||

Гость писал(a):

Грузовики опасность на дорогах, они не соблюдаю правила и залалывают простые машины
ты надоел

Гость||

Гость писал(a):

при том что летом иду обычно нештрафуемую камерами скорость 100-105, то это будет 58-регион. Не знаю почему именно 58 регион так ездит.
Лихие буртасы .

Гость||

Они не лихие, а дикие, на дороги нельзя выпускать.

Имя: Гость
Комментарий:

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