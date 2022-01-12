Под Тамбовом разорвало «Приору» с пензенскими номерами, двое погибли

12.01.2022 | 14:46

В среду, 12 января, в Тамбовской области возле поселка Зеленого произошло трагическое ДТП. В нем погибли два человека, ехавшие в машине с пензенскими номерами.

Видео с места происшествия появилось в соцсети «ВКонтакте». «Авария в поселке Зеленый, машина 58 региона», - уточнил автор поста.

В исходной записи слышно, как двое мужчин, едущие по трассе, обсуждают аварию (на портале «ПензаИнформ» из-за обилия ненормативной лексики звук отключен).

Видеоряд фиксирует два грузовика, находящиеся на обочине друг за другом, а метрах в 150 от них - превращенную в груду металла и разорванную надвое легковушку. Возле нее припаркованы машины ГИБДД и скорой помощи, стоят сотрудники полиции.

«Здесь такая авария… В Зеленом. Да их много здесь… «Приора» сгоревшая. - Да она не сгоревшая, она на две части разорвалась… Номер - пятьдесят восьмой регион», - слышно, как переговариваются за кадром собеседники.

Подробности смертельного ДТП опубликовало ТАСС.

На 38-м километре автодороги Тамбов - Пенза столкнулись «Лада-Приора» и грузовой фургон МАN. Погибли два пассажира легковушки, водители обеих машин также пострадали.

«По предварительным данным, столкновение произошло в тот момент, когда LADA Priora, ехавшая со стороны Пензы, выскочила на встречную полосу», - пишет федеральное агентство со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Тамбовской области.