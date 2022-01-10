Происшествия

Озвучены подробности ЧП в Заречном, где пострадал ребенок

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В Заречном рассказали, как тушили пожар, в котором пострадал 12-летний мальчик.

ЧП в закрытом городе случилось 3 января и уже становилось темой обсуждения на заседании в правительстве Пензенской области.

Огонь охватил квартиру, расположенную на первом этаже дома № 31 на улице Братской.

«К месту вызова были направлены 5 единиц техники и 19 человек личного состава. По прибытии было обнаружено, что с тыльной стороны дома из окна квартиры наблюдается открытое горение. В ходе разведки было установлено, что входная дверь в квартиру закрыта, существовала угроза распространения пожара на вышележащий этаж.

Одновременно с тушением возгорания была организована эвакуация людей с 1-го по 4-й этаж жилого дома в количестве 5 человек. Пожар развития не получил и был ликвидирован в кратчайшие сроки. Площадь возгорания составила 5 кв. м, повреждены предметы домашнего обихода, закопчены стены и потолок помещений квартиры. Причина пожара устанавливается», - рассказала сетевому изданию «ПензаИнформ» начальник центра противопожарной пропаганды и общественных связей Кристина Найденова.

На совещании 4 января губернатор Олег Мельниченко раскритиковал профилактическую работу в регионе и в качестве примера привел несчастный случай, в результате которого пострадал 12-летний мальчик в Заречном. Он поручил увеличить количество рейдов по социально неблагополучным семьям, привлечь к профилактической работе сотрудников образования, в первую очередь классных руководителей.

Позже стало известно, что ребенок живет в Заречном вместе с дедушкой. Еще летом его привезла мать, проживающая в Старом Осколе. Вечером 3 января дедушка был на работе, а мальчик занялся бисероплетением. Зажигалкой он принялся плавить леску, на которую нанизывал бусины. Леска стала плавиться и капать на стол, начался пожар.

Квартира находится на первом этаже, и испуганный школьник выпрыгнул в окно. Тем не менее он успел получить ожоги второй степени. Ребенка доставили в больницу. Первое время он провел в реанимационном отделении, но сейчас его жизни ничто не угрожает.

Сначала в зареченских, а потом и в пензенских группах в соцсетях стали появляться сообщения о сборе средств для погорельцев.

«Очень нужна помощь, в т. ч. в ремонте. Сейчас нет даже окна на кухне. Любая помощь будет в радость!» - гласит объявление.

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Источник — фото www.instagram.com/zar_info58
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Гость||

Давай жги нам тут про петуха

Гость||

Петух сильно почернил жилье тут

Гость||

Синька зло.

Гость||

Гость писал(a):

Синька зло.
Не в тему ты тут ересь написал. По синьке пишешь?

Гость||

Гость писал(a):

Не в тему ты тут ересь написал. По синьке пишешь?
Как раз таки и в тему "Еще летом его привезла мать, проживающая в Старом Осколе." Пьяница мать-горе семье. Ну и опять же мальчик и бисероплетение..., хотя сейчас всякое бывает.

Имя: Гость
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