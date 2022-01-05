Пожар унес жизнь 55-летнего жителя р. п. Земетчино

05.01.2022 | 10:50

Во вторник, 4 января, в рабочем поселке Земетчино случился пожар, в котором погиб человек.

Сообщение о возгорании на улице Белинского, 19, поступило на пульт дежурного МЧС в 21:50. На борьбу с огнем прибыли восемь человек личного состава на двух спецавтомобилях.

Огонь охватил деревянный дом, крытый железом, общей площадью 60 квадратных метров. Здание выгорело внутри.

«Погиб мужчина 1966 года рождения. Проводится проверка», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

С начала года в пожарах погибли девять жителей региона, один человек спасен. Так, смертельные пожары произошли в Пензе на улицах Ватутина и Аустрина. В селе Кевдо-Мельситово Каменского района сгорел дом, а также была найдена машина с погибшим человеком в салоне. В селе Аришка Никольского района пожар унес жизнь 66-летнего местного жителя. Не удалось избежать трагедии и в Нижнеломовском районе.

«В Пензе, Нижнеломовском и Каменском районах до 9 января введен особый противопожарный режим. На этот период запрещено разведение костров, проведение всех видов пожароопасных работ с использованием открытого огня, кроме работ, проводимых в специально отведенных и оборудованных местах», - напомнили в региональном управлении МЧС.

Жителей области, заметивших какое-либо возгорание, просят немедленно звонить по номерам: 101,и 112 (с мобильного телефона).