В новогоднюю ночь в Пензе пожар унес жизнь двух человек

01.01.2022 | 10:31

В Пензе в новогоднюю ночь произошла трагедия: в доме № 39 на улице Ватутина в пожаре погибли два человека.

Сигнал о возгорании в трехквартирном одноэтажном деревянно-кирпичном доме общей площадью 250 квадратных метров поступил на пульт дежурного в 4:32.

На борьбу с огнем прибыли 18 человек на 3 спецавтомобилях. Выгорела комната в квартире № 1 на площади 10 квадратных метров.

«Погибли два человека - мужчина и женщина. Их личности, а также причина пожара устанавливаются», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.