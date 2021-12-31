Происшествия

В ГИБДД рассказали о нескольких ДТП с пострадавшими

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В четверг, 30 декабря, в Пензенской области случилось несколько дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали люди.

Так, одна из аварий произошла у села Константиновка в Пензенском районе. Предварительно установлено, что в 20:00 на 258-м километре трассы Пенза - Тамбов столкнулись сразу три автомобиля: Toyota Corolla с 71-летним водителем, ВАЗ-2115 под управлением 28-летнего мужчины и Mitsubishi Lancer с 31-летним мужчиной за рулем.

В результате пострадали два человека - 44-летний пассажир Toyota и водитель ВАЗа. Прибывшие на место медики оказали им помощь и отпустили.

Второе ДТП случилось около Ахунского переезда в Пензе. В 21:35 там дорогу не поделили две иномарки: Hyundai Solaris и Mazda. За рулем первой находился 27-летний мужчина, второй - 37-летний.

В итоге пострадала 19-летняя пассажирка Hyundai, однако госпитализация ей не потребовалась.

Как сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области, по обоим фактам сейчас проводятся проверки.

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Источник — фото и видео vk.com/sova_penza
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Гость||

Не люблю новогоднюю движуху. Толпа, под шумок всякое дерьмо случается. Я лучше дома отсижусь.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

трассы Пенза - Тамбов
Не существует такой трассы.

Имя: Гость
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