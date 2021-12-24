Происшествия

В ГИБДД прокомментировали смертельную аварию в Кузнецке

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В ГИБДД прокомментировали смертельную аварию, случившуюся в Кузнецке 21 декабря.

Как сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ», в 14:56 вблизи дома № 23 на улице Каткова 23-летний водитель автомобиля Isuzu сбил 60-летнюю женщину. От полученных травм она скончалась на месте.

«По данному факту проводится проверка», - уточнили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Момент аварии попал на камеру. На кадрах видно, как женщина-пешеход начала пересекать проезжую часть, идя навстречу мальчику школьного возраста. Она дошла до середины дороги и увидела движущийся автомобиль. После этого женщина не остановилась, а, напротив, побежала, в результате чего попала под машину.

От удара ее высоко подбросило, несколько раз перевернуло в воздухе и отшвырнуло на обочину в нескольких десятках метров от места столкновения.

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Источник — кадр с видео подписчика сообщества «Подслушано в Кузнецке»
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Гость||

Безответственность водителей повсеместна.

Гость||

Вот щенки как летают , с одного удара БАБУ убил .

Гость||

глупый пешеход - мёртвый пешеход

Гость||

глупый пешеход - мёртвый пешеход

___

Песенка автомобилистов?

Гость||

Зачем выдают права молодым,надо внести в гос.думу закон о выдаче прав в 30 лет,когда человек хоть что то соображает и несёт ответственность,зачем родители покупают машины таким детям,конечно водитель жив,но после 6-8 лет на зоне,вряд ли он выйдет нормальным.Очередной отброс

Гость||

А кто может сказать где ближайшая зебра?

Гость||

Какой ужас.

Гость||

Пора прекращать малолеткам давать права, только после 28-30 лет. Но пешеход тоже виноват

Гость||

пустая дорога, куда бежала как лосиха

Имя: Гость
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