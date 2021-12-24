В ГИБДД прокомментировали смертельную аварию в Кузнецке

В ГИБДД прокомментировали смертельную аварию, случившуюся в Кузнецке 21 декабря.
Как сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ», в 14:56 вблизи дома № 23 на улице Каткова 23-летний водитель автомобиля Isuzu сбил 60-летнюю женщину. От полученных травм она скончалась на месте.
«По данному факту проводится проверка», - уточнили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.
Момент аварии попал на камеру. На кадрах видно, как женщина-пешеход начала пересекать проезжую часть, идя навстречу мальчику школьного возраста. Она дошла до середины дороги и увидела движущийся автомобиль. После этого женщина не остановилась, а, напротив, побежала, в результате чего попала под машину.
От удара ее высоко подбросило, несколько раз перевернуло в воздухе и отшвырнуло на обочину в нескольких десятках метров от места столкновения.
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